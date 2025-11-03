Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων

Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για παραβίαση υ...

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Χθες το μεσημέρι στον Πύργο, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που διέμενε σε οικόπεδο χωρίς τις απαραίτητες υποδομές για στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατοικούσε σε οικόπεδο, όπου είχε εναποθέσει, προσωπικά του αντικείμενα, ενδύματα και απορρίμματα, χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση του (πόσιμο νερό, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα).

Ειδήσεις Τώρα

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Προσωπικός αριθμός: Λήγει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες

Πατρών - Πύργου: Κλείνουν οι έξοδοι του κόμβου Κυλλήνης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος Σύλληψη Αστυνομία

Ειδήσεις