Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Χθες το μεσημέρι στον Πύργο, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που διέμενε σε οικόπεδο χωρίς τις απαραίτητες υποδομές για στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατοικούσε σε οικόπεδο, όπου είχε εναποθέσει, προσωπικά του αντικείμενα, ενδύματα και απορρίμματα, χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση του (πόσιμο νερό, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα).
