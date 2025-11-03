Πάτρα: Όσα έγιναν στις εκδηλώσεις μνήμης για τα παιδιά δωρητές - οργάνων

Με τον κωπηλατικό “διάπλου” που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 2 /11/2025 ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης οι οποίες διοργανώθηκαν από την ΜΕΘ Παίδων του ΠΠΝΠ και την Ομάδα Εθελοντών «ΣΥΝάνθρωποι» για τα δεκαεπτά μικρά παιδιά, που μέσα από την δωρεά οργάνων χάρισαν ζωή και ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μας.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Μεταμοσχεύσεων ήταν συγκινησιακά φορτισμένες τόσο για τους γονείς των μικρών ηρώων που παραβρέθηκαν σε αυτές, όσο και για τους διοργανωτές και τους λοιπούς παρευρισκόμενους.

Με αφετηρία την περιοχή της Πλαζ και σημείο τερματισμού το Θεατράκι της Πάτρας, το πρωί της Κυριακής κωπηλάτες-μέλη του Συλλόγου CCP Patras KAYAK Team μετέφεραν ένα μήνυμα προς όλους, πως η δωρεά οργάνων είναι η πιο βαθιά πράξη αγάπης που νικά το θάνατο.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Δ/ντης της ΜΕΘ Παίδων του ΠΠΝΠ Ανδρέας Ηλιάδης που αγκάλιασε τους γονείς με την υπόσχεση να μην ξεχάσει ποτέ τους δικούς τους μικρούς αγγέλους που χάρισαν ζωή με τον πρόωρο χαμό τους σε άλλους συνανθρώπους μας.

Στους κωπηλάτες για να θυμούνται τον ωραίο αυτό “διάπλου” απονεμήθηκαν ειδικά αναμνηστικά φτιαγμένα από κ. Αθανασία Σωτηρωπούλου, μητέρα της μικρότερης σε ηλικία δότριας μόλις 6 μηνών .

Ωστόσο σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού για τους 17 μικρούς ήρωες εψάλει το πρωί του Σαββάτου επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό «Παναγία η Βοήθεια» του ΠΠΝΠ,

παρουσία γονέων των παιδιών που μέσα στον πόνο της απώλειας,

επέλεξαν τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης: να χαρίσουν ζωή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Διοικητής του ΠΠΝΠ κ. Δημήτρης Μπάκος και ο Υποδιοικητής κ. Δημήτρης Γούλας.

Στις ομιλίες τους τόσο οι κύριοι Μπονάνος και Μπάκος όσο και ο Δ/ντης της ΜΕΘ κ. Ανδρέας Ηλιάδης και η Επικεφαλής της Ομάδας Εθελοντών ΣΥΝάνθρωποι κ. Βιβή Παξινού, ανέφεραν πως θα κρατήσουν ζωντανή την μνήμη των μικρών ηρώων και πως το παράδειγμα των οικογενειών τους, να μετατρέψουν την απώλεια σε φως και την θλίψη σε ελπίδα, θα έχει πάντα το σεβασμό όλων μας.