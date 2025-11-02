Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5-11-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ )

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11/2025 & ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ — ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ — ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΥΖΑ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 11 / 25 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΑΡΜΕΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 79

Κηδεύομε την Δευτέρα 3-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Χάρης & Τότα,Μιχάλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Χρήστος,Μιχαήλ-Αγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------

Κηδεία

Τον αγαπημένο μας

Παναγιώτη Νικ. Αντωνόπουλο
(ετών 94)

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μάσσιας Ηλείας.

Η σύζυγος: Κωστούλα

Τα παιδιά του: Νικόλαος Αντωνόπουλος, Αλέξης Αντωνόπουλος, Ανδρέας & Νίκη Αντωνοπούλου, Γεώργιος & Βάσω Αντωνοπούλου, Ελένη & Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Η αδελφή του: Γεωργία (χήρα Αλέξ.) Αντωνοπούλου

Οι εγγονοί – Οι δισέγγονοι
Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 – Κιν.: 6972 119124
------------------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΠΤ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ ) ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΖΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ( εν Γερμανία )

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΘΗ – ΛΗΔΑ, ΣΥΜΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------------

