Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5-11-2025

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ — ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ — ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11/2025 & ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΥΖΑ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 11 / 25 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΑΡΜΕΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύομε την Δευτέρα 3-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Χάρης & Τότα,Μιχάλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Χρήστος,Μιχαήλ-Αγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

Κηδεία

Τον αγαπημένο μας

Παναγιώτη Νικ. Αντωνόπουλο

(ετών 94)

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μάσσιας Ηλείας.

Η σύζυγος: Κωστούλα

Τα παιδιά του: Νικόλαος Αντωνόπουλος, Αλέξης Αντωνόπουλος, Ανδρέας & Νίκη Αντωνοπούλου, Γεώργιος & Βάσω Αντωνοπούλου, Ελένη & Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Η αδελφή του: Γεωργία (χήρα Αλέξ.) Αντωνοπούλου

Οι εγγονοί – Οι δισέγγονοι

Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΠΤ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ ) ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΖΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ( εν Γερμανία )

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΘΗ – ΛΗΔΑ, ΣΥΜΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------------