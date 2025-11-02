Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ )
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11/2025 & ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ — ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ — ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΥΖΑ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 11 / 25 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΚΑΡΜΕΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύομε την Δευτέρα 3-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Χάρης & Τότα,Μιχάλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Χρήστος,Μιχαήλ-Αγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------
Κηδεία
Τον αγαπημένο μας
Παναγιώτη Νικ. Αντωνόπουλο
(ετών 94)
Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μάσσιας Ηλείας.
Η σύζυγος: Κωστούλα
Τα παιδιά του: Νικόλαος Αντωνόπουλος, Αλέξης Αντωνόπουλος, Ανδρέας & Νίκη Αντωνοπούλου, Γεώργιος & Βάσω Αντωνοπούλου, Ελένη & Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Η αδελφή του: Γεωργία (χήρα Αλέξ.) Αντωνοπούλου
Οι εγγονοί – Οι δισέγγονοι
Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 – Κιν.: 6972 119124
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΠΤ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ ) ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΖΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ( εν Γερμανία )
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΘΗ – ΛΗΔΑ, ΣΥΜΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr