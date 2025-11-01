Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεια
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.ΠΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ:85
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 2-11-2025 και ώρα 12.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος & Βασιλική Πλούμπη, Κωνσταντίνος Πλούμπης, Ιωάννης & Θεοδώρα Πλούμπη, Χρήστος Πλούμπης, Θεόδωρος Πλούμπης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΚΑΒΕΡΑ
ΕΤΩΝ 96
Θανόντα , κηδεύουμε την Κυριακή 2/11/2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ , ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ ΤΡΙΓΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
---------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ )
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΥΖΑ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 11 / 25 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
-------------
