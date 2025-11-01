Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3-11-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεια

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.ΠΛΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ:85

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 2-11-2025 και ώρα 12.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος & Βασιλική Πλούμπη, Κωνσταντίνος Πλούμπης, Ιωάννης & Θεοδώρα Πλούμπη, Χρήστος Πλούμπης, Θεόδωρος Πλούμπης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΚΑΒΕΡΑ

ΕΤΩΝ 96

Θανόντα , κηδεύουμε την Κυριακή 2/11/2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ , ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ ΤΡΙΓΚΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ )

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΥΖΑ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 11 / 25 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

-------------