ΕΛΤΑ: Κάνουν μισό βήμα πίσω μετά τον σάλο για τα ξαφνικά λουκέτα

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ ξεκαθάρισε ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στα καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα κλείσουν.

Ανέφερε επίσης ότι και τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το 2009, ενώ τόνισε ότι το 80% του κόστους λειτουργίας τους αφορά σε μισθούς των εργαζομένων.

Παράλληλα, ο κ. Σκλήκας σημείωσε ότι θα υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίαςιδιωτικών πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ζήτηση, προσθέτοντας ότι ήδη λειτουργούν 600 τέτοια πρακτορεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για βιβλιοπωλεία, καφενεία ή και λογιστικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτορεία σε χωριά σε όλη την Ελλάδα.

Για τα καταστήματα στην περιφέρεια είπε ότι η αναστολή λειτουργίας τους θα γίνει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού εξηγηθεί στον κόσμο πώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη τους.

Όπως αποκάλυψε, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γρηγόρης Σκλήκας μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Limit Up του OPEN, με τους Γιάννη Φώσκολο και Αντώνη Κρητικό, από τη Δευτέρα θα είναι κλειστά μόνο τα καταστήματα στα αστικά κέντρα (πρωτεύουσες νομών), τα οποία είναι λίγο λιγότερα από τα μισά των 204 καταστημάτων που ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν.

Βήμα πίσω από τα ΕΛΤΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις για τα λουκέτα σε 204 υποκαταστήματα, καθώς περίπου 100 καταστήματα στην περιφέρεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν τη Δευτέρα.

Ο αγροτικός ταχυδρόμος θα επιδίδει τις συντάξεις

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την ανακοίνωση ότι θα κλείσουν 204 από τα συνολικά 486 καταστήματα των ΕΛΤΑ, ο κ. Σκλήκας παραδέχθηκε ότι «κάθε αλλαγή φέρνει αγωνία», αλλά τόνισε ότι οι πολίτες που εξυπηρετούνταν από τα καταστήματα αυτά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρόπο που εξυπηρετούνται εδώ και χρόνια οι κάτοικοι στις περιοχές που δεν υπάρχει κατάστημα, αλλά αγροτικός ταχυδρόμος.

Σημείωσε ότι δεν χρειάζεται για την επίδοση των συντάξεων να επικοινωνούν οι δικαιούχοι τους με τον αγροτικό ταχυδρόμο, καθώς αυτός επισκέπτεται στις 25 κάθε μήνα όλους τους δικαιούχους. Καμία σύνταξη, είπε, δεν παραδίδεται σήμερα στα καταστήματα.

Αναβρασμός και στη ΝΔ για τα ΕΛΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι το αιφνιδιαστικό “λουκέτο” σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την περιφέρεια, που αποκάλυψε το NEWS 24/7, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, από τους δημάρχους, από την αντιπολίτευση, αλλά και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Και αυτό καθώς ολόκληροι δήμοι θα μείνουν χωρίς υποκατάστημα ΕΛΤΑ για χιλιόμετρα. Γεγονός που θα δυσκολέψει τη ζωή ιδίως ηλικιωμένων πολιτών. Οι οποίοι μάλιστα σε συντριπτικό ποσοστό αποτελούν ψηφοφόρους της ΝΔ…

Την οργή των γαλάζιων βουλευτών εντείνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν είχε ενημερώσει για την πρόθεση της αυτή ή συζητήσει το θέμα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. “Δεν γίνεται να μας λένε έτσι ξαφνικά ότι τη Δευτέρα θα κλείσουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ”, έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής της ΝΔ και προσέθετε:

“Δεν μπορούν να επικαλούνται μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης προβλήματα βιωσιμότητας και να μην τρέχει τίποτα ούτε για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ούτε για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν είναι όλα management πολυεθνικής, δεν μπορεί ως κυβέρνηση να αγνοείς τις ανάγκες της κοινωνίας” .

Μάλιστα μεταξύ των βουλευτών που αντέδρασαν στο κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ είναι και οι Στέλιος Πέτσας και Δημήτρης Μαρκόπουλος, δηλαδή οι εκπρόσωποι της ΚΟ της ΝΔ στις επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου αντίστοιχα, οι οποίες έχει ανακοινωθεί ότι θα συνεδριάσουν από κοινού την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν τω μεταξύ άρχισαν να κατατίθενται βροχή οι ερωτήσεις και οι αναφορές από βουλευτές της ΝΔ προς τον κ.Παπαστεργιόυ και τον κ.Πιερρακάκη. Ειδικότερα ερωτήσεις κατέθεσαν οι βουλευτές της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός, Κατερίνα Μονογιού, Μάρκος Καφούρος, Βασίλης Οικονόμου, και αναφορές οι Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και Γιάννης Γιώργος.

Ακόμη και ακραιφνώς μητσοτακικοί βουλευτές αντέδρασαν στον “ξαφνικό θάνατο” των ΕΛΤΑ, αν και επέρριψαν την ευθύνη στη διοίκηση του οργανισμού και στο Υπερταμείο, όχι στην κυβέρνηση.Η πρώην γραμματέας της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε ότι με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκε το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια της και συγκεκριμένα σε Χαϊδάρι. Άγιο Ιερόθεο και Καματερό. Ανέφερε μάλιστα ότι θα ανατεθεί σε ιδιώτη η διανομή στο Περιστέρι, το Ίλιον και την Πετρούπολη.

“Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων -χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση- και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό -όπως αυτό του Χαϊδαρίου;” διερωτήθηκε η κ.Συρεγγέλα, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο.

Αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι με επιστολή του προς τους διευθύνοντες συμβούλους του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ, Ιωάννη Παπαχρήστο και Γρηγόριο Σκλήκα, εξέφρασε τη δυσφορία του την απόφαση παύσης λειτουργίας των υποκαταστημάτων στα Λιμενάρια, τις Κρηνίδες και την Πετρούπολη Καβάλας.

“Οι συγκεκριμένες περιοχές εξυπηρετούν πληθυσμούς με ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές ανάγκες, όπου ήδη το πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι έντονο”, επικαλείται ο κ.Λαζαρίδης.