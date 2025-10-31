Πάτρα: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» - ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Από την περασμένη Παρασκευή, αφού ολοκληρώθηκε η θεμελίωση, ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου που θα στεγάσει το φαρμακείο του νοσοκομείου, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε κοντέινερ.

Η νέα πτέρυγα, όπου θα στεγαστούν —προφανώς σε πολύ καταλληλότερες συνθήκες από τις σημερινές— οι υπηρεσίες του φαρμακείου και φυσικά όλο το φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, αποτελεί ένα ακόμη βήμα βελτίωσης των υποδομών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».