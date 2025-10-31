Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη νέα...
Τάσσος Σταθόπουλος

Νέος χώρος για το φαρμακείο

Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Από την περασμένη Παρασκευή, αφού ολοκληρώθηκε η θεμελίωση, ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου που θα στεγάσει το φαρμακείο του νοσοκομείου, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε κοντέινερ.

Η νέα πτέρυγα, όπου θα στεγαστούν —προφανώς σε πολύ καταλληλότερες συνθήκες από τις σημερινές— οι υπηρεσίες του φαρμακείου και φυσικά όλο το φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, αποτελεί ένα ακόμη βήμα βελτίωσης των υποδομών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».

Στο πόδι για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ- Ποια καταστήματα κλείνουν στην Αχαΐα- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 52 του ο δικηγόρος Σπύρος Σορβατζιώτης- Το Σάββατο η κηδεία του

Πάτρα: H εικόνα διάλυσης στη Μαρίνα σε ένα video

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

