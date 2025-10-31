Όχι του Άγγελου Τσιγκρή στο κλείσιμο ταχυδρομείων της Αχαΐας

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή την έντονη δυσφορία κατοίκων και τοπικών φορέων για το άμεσο κλείσιμο των ΕΛΤΑ σε Κλειτορία, Δάφνη, Χαρανδρίτσα και άλλα μέρη της Αχαΐας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάτοικοι και τοπικοί φορείς της Αχαΐας εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη διασφάλιση ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παραμείνουν προσβάσιμες για όλους, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ…”

