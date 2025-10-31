ΕΛΤΑ: Να ανακληθεί η απόφαση για λουκέτο ζητά ο Δήμαρχος Πατρέων

Να ανακαλέσει την απόφαση για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ (Βραχνέϊκα και Νότιο Διαμέρισμα) ζητά από την Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Σε επιστολή του, την οποία κοινοποιεί και προς τους Υπουργούς, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δ. Παπαστεργίου και Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο, ο Δήμαρχος τονίζει:

«Ο Δήμος Πατρέων εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση για το επικείμενο κλείσιμο των δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στα Βραχνέικα και στην Ανθείας (Νότιο Διαμέρισμα). Το κλείσιμο του θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ταλαιπωρία στο πλήθος των κατοίκων που εξυπηρετούνται από αυτά, στις περιοχές των Βραχνεΐκων, των Ροϊτίκων, της Παραλίας, των Καμινίων, του Θεριανού, συνολικά της περιοχής του πρώην Δήμου Μεσσάτιδας, αλλά και περιοχών του όμορου Δήμου Δυτικής Αχαΐας που εξυπηρετούνταν από αυτό, καθώς και ολόκληρου του Νοτίου Διαμερίσματος της Πάτρας.

Για την εξυπηρέτηση του Δήμου Πατρέων παραμένει μόνο το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Μαιζώνος, 2 ταχυδρομικά πρακτορεία, στο κέντρο της πόλης και 2 πρακτορεία ταχυμεταφορών σε Αρκτικό και Νότιο Διαμέρισμα, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου μας, και ειδικά των απομακρυσμένων από το κέντρο της πόλης περιοχών.

Μεγάλες συνέπειες θα έχει και για τους εργαζόμενου του κλάδου που πρόκειται να υποστούν περεταίρω εντατικοποίηση της εργασίας τους, μετακίνηση σε άλλα καταστήματα και απολύσεις. Οι εξελίξεις σε σχέση με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, σε ολόκληρη τη χώρα στα πλαίσια του «Στρατηγικού Σχεδίου Μετασχηματισμού 2023 - 2027», αποτελεί συνέπεια της πολιτικής απελευθέρωσης της ΕΕ, με βάση τον οποίο προβλέπεται το κλείσιμο 200 καταστημάτων και αποχώρηση περίπου 1800 εργαζομένων σε βάθος τριετίας.

Στο όνομα της λεγόμενης «αναδιάρθρωση και του εξορθολογισμού του δικτύου» οι λαϊκές ανάγκες και η εξυπηρέτηση των πολιτών μπαίνουν για μια ακόμη φορά στο ζύγι, για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα.

Τη μεταφορά κρίσιμων τομέων σε εργολάβους, ακολουθούν σήμερα η κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εργασίας, οι απολύσεις και οι εθελούσιες έξοδοι, η μείωση καταστημάτων, ειδικά σε απομακρυσμένες και μη κερδοφόρες περιοχές, η αντικατάσταση των εργαζομένων με εργολάβους και ευέλικτο προσωπικό, με μισθούς πείνας, η εντατικοποίηση της εργασίας, χωρίς πραγματική μέριμνα για ασφάλεια, δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές, καθώς και η τεράστια ταλαιπωρία των δημοτών που για άλλη μια φορά θα κληθούν να πληρώσουν αυτήν την πολιτική.

Καλούμε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων στα Βραχνέικα και το Νότιο Διαμέρισμα. Η εξυπηρέτηση των δημοτών μας δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους του κλάδου στις διεκδικήσεις τους. Να μην απολυθεί ή μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Καλούμε τους δημότες και τους φορείς της πόλης μας να στηρίξουν τη διεκδίκηση να παραμείνει το ταχυδρομείο ανοικτό και πλήρως στελεχωμένο με ευθύνη του κράτους».