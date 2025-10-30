Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΕΤΡ.  ΜΟΥΣΧΗ} 

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΣΧΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΧΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•           

ΝΟΤΑΡΑ 31- ΠΑΤΡΑ  ΤΗΛ 2610 430 141, 6937 009 978 - 6989 381 813 - 6978 069 382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΩΝ 24ωρο. 

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ,

ΕΥΤΕΡΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

---------------------

