Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΕΤΡ. ΜΟΥΣΧΗ}
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΣΧΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΧΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ,
ΕΥΤΕΡΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
