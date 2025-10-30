Κάτω Αχαΐα: Έβγαλε τα τραπέζια στο δρόμο γιατί είχε γάμο και σταμάτησε η κυκλοφορία

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -17- ισοβαρείς συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά -8,5- γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η αστυνομία.

Σύλληψη ανήλικου για κλοπή και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας



Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ανήλικος,

διότι αφαίρεσε από σουπερ μάρκετ διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας -50-ευρώ. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι δεν

είχε μεριμνήσει για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι διέκοψε

την κυκλοφορία των οχημάτων, σε οδό μπροστά από την οικία του, τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα, στο πλαίσιο εκδήλωσης γάμου, αναφέρει η αστυνομία.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,3- γραμμάρια μίγματος κάνναβης - καπνού, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 25,5 εκατοστών, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας



Συνελήφθησαν, προχθές το απόγευμα και το βράδυ, στα Καλύβια Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, δύο ημεδαποί

άνδρες, διότι αναπαρήγαγαν, με στερεοφωνικά συγκροτήματα, μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση και διατάρασσαν την κοινή ησυχία των περιοίκων, αναφέρει η αστυνομία.

Σύλληψη για κλοπές (τρεις απόπειρες και μια τετελεσμένη)



Συνελήφθη, στη Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι στις 18-10-2025 και στις 29-10-2025,στο Αγρίνιο, διέρρηξε τρία διαμερίσματα χωρίς να αφαιρέσει κάτι, ενώ στις 17-10-2025 στην ίδια

πόλη διέρρηξε οικία και αφαίρεσε συλλεκτικά κέρματα και διάφορα αντικείμενα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.