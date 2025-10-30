Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μήτσου «Δύο Παράξενα Πλάσματα»

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μήτσου, με τίτλο «Δύο Παράξενα Πλάσματα», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 7:30 μ.μ..

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αντιγόνη Βλαβιανού, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, ενώ ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Η εκδήλωση υπόσχεται μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, τη σκέψη και τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών.