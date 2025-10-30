Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά

Πατέρας για δεύτερη φορά θα γίνει ο Γιώργος Τσούλης, καθώς η σύζυγός του, Μαριαλένα είναι έγκυος.

Ο σεφ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κολλάζ φωτογραφιών, σε μερικές από τις οποίες η σύζυγός του ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ σε μία άλλη φαίνεται το υπερηχογράφημα.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία μικρό μας θαύμα, μαμά, μπαμπάς, Ανδρέας», έγραψε ο Γιώργος Τσούλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.