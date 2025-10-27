Scary nights only: Οι 8 ταινίες που κάνουν το Halloween να ζωντανεύει

Το απόλυτο Halloween movie list

Καθώς η γιορτή του Halloween πλησιάζει -η 31η Οκτωβρίου είναι μια ανάσα μακριά- ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον των σινεφίλ για ταινίες που έχουν εμπνευστεί από την ξεχωριστή αυτή περίοδο του χρόνου και προκαλούν ανατριχίλα σε κάθε plot twist. Όπως αναφέρει το zappit.gr οι πλατφόρμες streaming στην Ελλάδα προσφέρουν ενδιαφέρουσες επιλογές. Παρακάτω θα βρεις οκτώ ταινίες που είτε τοποθετούνται άμεσα στο χρονικό και αισθητικό πλαίσιο του Halloween είτε χρησιμοποιούν την έννοια της μεταμφίεσης, της νύχτας και του τρόμου για να σε καθηλώσουν. The Curse of Halloween Jack (2019) — Netflix Η βρετανικής παραγωγής ταινία έχει όλα τα συστατικά του κλασικού Halloween horror-story: μια ομάδα εφήβων αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτι τη νύχτα του Halloween, παρά την απαγόρευση που έχει επιβάλει ο δήμαρχος μετά τις μαζικές δολοφονίες από τον κατά συρροή δολοφόνο «Halloween Jack». Το στοιχείο της μεταμφίεσης (του Halloween party), της μαζικής συνάθροισης εν μέσω κινδύνου και της αναβίωσης ενός τρομακτικού θρύλου το καθιστούν ιδανικό για τη βραδιά της 31ης Οκτωβρίου. Η ποιότητα δεν είναι αυτό που θα χαρακτηρίζαμε «high budget» αλλά η ταινία προσφέρει απροκάλυπτα slasher στοιχεία, κατάλληλο για όσους δεν αναζητούν φιλοσοφικό βάθος αλλά μία γερή δόση τρόμου.

A Classic Horror Story (2021) — Netflix

Περνάμε σε ιταλικό έδαφος, με ένα φιλμ που συνδυάζει road-trip εικόνες, τρόμο, μύθους και μυστήριο μέσα σε ένα απομακρυσμένο τοπίο. Αν και δεν έχει κλασικά Halloween party vibes ή τις σχετικές στολισμένες κολοκύθες, το στοιχείο της απομόνωσης και της «εισβολής του κακού» τη στιγμή που όλα φαίνονται να είναι φυσιολογικά -όπως άλλωστε συμβαίνει σε πολλές ιστορίες Halloween- το κάνει εξαιρετικά κατάλληλο για την εποχή. Η ταινία προσφέρει πιο “ώριμο” τρόμο, ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν το πιο «εύκολο» slasher.

Get Out (2017) — Netflix

Μία ταινία που έχει αποκτήσει πια σχεδόν κλασική θέση στο σύγχρονο horror-movie πάνθεον. Στο «Get Out» η επίσκεψη ενός άνδρα στην οικογένεια της συντρόφου του παίρνει δραματική τροπή­ με κοινωνικά υποβόσκοντα μηνύματα και τεταμένη ατμόσφαιρα. Αν και δεν έχει παραδοσιακή Halloween-φόρμα, η έννοια του απρόβλεπτου, η νύχτα, η μεταφορά από το οικείο στο επικίνδυνο, όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα με το σκηνικό της συγκεκριμένης γιορτής. Θα έλεγα ιδανική για θεατές που θέλουν ένα θρίλερ με βάθος, όχι απλώς jump scares.

The Village (2004) — Disney+

Πάμε τώρα σε κάτι παλαιότερο και πιο… βουκολικό. Αν θέλεις λοιπόν κάτι που να εμπλέκει τον τρόμο με μία αίσθηση «εξοχής», το «The Village» είναι η κατάλληλη Halloween επιλογή για σένα και την παρέα σου. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια απομονωμένη κοινότητα που φοβάται τα υπερφυσικά πλάσματα που κατοικούν στο γειτονικό δάσος και το στοιχείο της μεταμφίεσης ταιριάζει με τη μυθολογία της ημέρας της 31ης Οκτωβρίου, όπου οι μάσκες είναι το must της νύχτας. Καλή επιλογή για όσους θέλουν «ατμόσφαιρα» παρά αίμα.

Ready or Not (2019) — Disney+

Μια ταινία τρόμου με περισσότερα στοιχεία μαύρης κωμωδίας και σαφή Halloween θεματική είναι το Ready or Not. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μία νύφη σε μία οικογενειακή συγκέντρωση που σύντομα μετατρέπεται σε μία «δοκιμασία» επιβίωσης. Τα στοιχεία της μεταμφίεσης, της νύχτας, της υπόνοιας ότι η «γιορτή» μπορεί να αποδειχθεί παγίδα, όλα αποτυπώνουν σωστά την «γιορτινή τρομακτική» διάθεση του Halloween. Ιδανική για θέαση με φίλους που αποζητούν και μία δόση χιούμορ μέσα στο τόσο φονικό.

The Curse of Bridge Hollow (2022)

Εδώ μιλάμε για μία πιο «ευχάριστη» επιλογή τρόμου-κωμωδίας, που αγκαλιάζει άμεσα το πνεύμα του Halloween. Σε μια αμερικανική μικρή πόλη, η νύχτα του Halloween μετατρέπεται σε μάχη με τις μεταμφιέσεις και τις μάσκες που ζωντανεύουν και τη “γιορτή” να γίνεται μία αιματηρή παγίδα για τους συμμετέχοντες. Για όσους θέλουν κάτι με πιο “γλυκό-τρομακτικό” χαρακτήρα, ιδανικό για βραδιά με φίλους ή/και πιο ελαφρύ το στοιχείο του τρόμου. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξεις αν είναι είναι διαθέσιμη στο Netflix με ελληνικούς υπότιτλους.

Carved (2024)

Αυτή η επιλογή είναι πιο πρόσφατη. Πρόκειται για μια ταινία που λαμβάνει χώρα τη νύχτα του Halloween, με μία ομάδα εφήβων να επισκέπτεται ένα εγκαταλελειμμένο ιστορικό χωριό. Εκεί, εμφανίζεται -οποία έκπληξη!- ένας δολοφόνος μεταμφιεσμένος σε «κούκλα-κολοκύθα». Με πασιφανές το στοιχείο του Halloween και του πάρτι/μυστηρίου, την καθιστά άμεσα “στο κλίμα” της γιορτής. Αν μπορέσεις να τη βρεις σε διεθνή βιβλιοθήκη μπορεί να είναι εξαιρετική επιλογή για το φετινό Halloween marathon.