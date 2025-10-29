Πρέβεζα: Παράνομη ταφή 200 τόνων ζωικών υπολειμμάτων στον ποταμό Λούρο

Πάνω από 200 τόνοι ζωικών αποβλήτων έχουν θάψει κοντά στον ποταμό Λούρο στην Πρέβεζα, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση, μία υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 12 άτομα.

Την περασμένη Παρασκευή έφτασαν στη Φιλιππιάδα 8 φορτηγά από την Κέρκυρα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα. Πρόκειται για ζωικά υπολείμματα που μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Πρέβεζας μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα.

Τα απόβλητα αποτελούνταν από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά τα ήταν μέσα στο κατάστημα που κάηκε ολοσχερώς. Όλα απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο χώρος βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Λούρο και πλέον είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Την παράνομη μεταφορά των αποβλήτων, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, μέσω αποκλειστικού βίντεο στο οποίο φαίνονται εκσκαφείς να ανοίγουν τις τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα.

Έπειτα από έρευνες των αρχών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, ότι οι συλληφθέντες είχαν προσπαθήσει να κρύψουν την πρόσβαση στο σημείο που έριξαν τα απόβλητα χρησιμοποιώντας μηχανήματα, μεταλλικά εμπόδια και δύο φορτηγά.



