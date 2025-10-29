Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα στήριξης των υγειονομικών στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 και 7 Νοεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ενέκρινε ψήφισμα στήριξης των υγειονομικών στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Το τελευταίο διάστημα διαφημίζεται από την κυβέρνηση η δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, ωστόσο η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Μόνο την τελευταία πενταετία μετράμε 5000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς στο ΕΣΥ, Πρωτοβάθμια Φροντίδα και νοσοκομειακές δομές είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ένας στους πέντε συμπολίτες μας δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αντί λοιπόν για την ενίσχυση του ΕΣΥ, η κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη από όλες τις προηγούμενες ενισχύει την εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων, που το πρωί παρουσιάζουν ράντζα της ντροπής, όπως στο Αττικό ή στα νοσοκομεία της πόλης μας μετά από κάθε μεγάλη εφημερία, αναμονές πολλών μηνών για ένα χειρουργείο ή μια διαγνωστική εξέταση και το απόγευμα επί πληρωμή υπηρεσίες υγείας για αυτούς που έχουν λίγα χρήματα στην άκρη.

Στην περιοχή μας η κατάσταση των δομών υγείας δεν ξεφεύγει από τη μεγάλη εικόνα.

Δύο νοσοκομεία κλειστά από το 2015 με αποτέλεσμα να στερείται ο Πατραϊκός λαός και όχι μόνο πολύτιμες υπηρεσίες μιας και στο ΓΝ Πατρών δεν μπορούν να στεγαστούν λόγω έλλειψης χώρου κλινικές όπως η ψυχιατρική(αν και περιλαμβανόταν στο οργανόγραμμα).

Κενά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στους ιατρούς φτάνουν το 1/3 των οργανικών θέσεων με λιγοστές προκηρύξεις.

Κλειστές χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία της περιοχής. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν διενεργηθεί μόλις 125 απογευματινά χειρουργεία στο ΠΓΝΠ (που υποτίθεται θα εξάλειφαν τη λίστα), εν αντιθέσει με τα 2667 πρωινά στις οκτώ ανοικτές χειρουργικές αίθουσες. Κατ’ αντιστοιχία, μόνο στο ΠΓΝΠ θα μπορούσαν να διενεργούνται περίπου 2000 επί πλέον δωρεάν πρωινά χειρουργεία αν άνοιγαν οι τέσσερις κλειστές αίθουσες (1/3) με το κατάλληλο προσωπικό εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της περιοχής και μειώνοντας πραγματικά τις τεράστιες λίστες που έχουν συσσωρευτεί.

Ψυχική υγεία σε διάλυση με τη μοναδική ψυχιατρική κλινική του νομού να (υπο)λειτουργεί σε μόνιμη βάση με δέκα και πλέον ράντζα και με μόνο μία κινητή μονάδα για όλο το νομό τη στιγμή που σύμφωνα με τις ανάγκες θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις.

Ογκολογικοί ασθενείς να παραμένουν στην αναμονή για μήνες για ένα ραντεβού ακτινοθεραπείας μετά τη βλάβη προ έτους(!) στον γραμμικό επιταχυντή του ΓΝ Πατρών. Το πρόβλημα γι’ αυτή την ευαίσθητη ομάδα ασθενών διογκώνεται μιας και τα ογκολογικά τμήματα των δύο νοσοκομείων είναι αποψιλωμένα με λιγοστό προσωπικό καλύπτοντας τέσσερις νομούς (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Ιόνια νησιά) χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία ογκολογικής κλινικής.

Πρωτοβάθμια φροντίδα αποδεκατισμένη με γιατρούς να ακροβατούν μεταξύ προσωπικού ιατρού, εφημερίας στο κέντρο υγείας και κάλυψης των κενών στα νοσοκομεία χωρίς καν να υπάρχει οργανόγραμμα.

Δημόσιες δομές αποκατάστασης ανύπαρκτες με τη μόνη δημόσια δομή της περιοχής κλειστού τύπου ,αυτή του ΠΓΝΠ, να λειτουργεί μόνο με 8 κλίνες αντί για 21(σε πλήρη ανάπτυξη) λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και άλλες έντεκα δημόσιες δομές στη Δυτική Ελλάδα να λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάση ή και να παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

Μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού εδώ και μια πενταετία σε Πύργο, Άρτα, Ιόνια νησιά με το μανδύα των έκτακτων αναγκών αντί για μόνιμες μαζικές προσλήψεις με αποτέλεσμα εκατοντάδες παραιτήσεις από το 2020 και έπειτα. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με στοιχεία, από την Πάτρα την τελευταία 5ετία έχουν φύγει στο εξωτερικό 402 ιατροί, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί άλλοι 68 και 31 έχουν παραιτηθεί από το ΕΣΥ!

Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαφημίζει το υπουργείο υγείας. Αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών για άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων και μαζικές μόνιμες προσλήψεις, κυβέρνηση και υπουργείο απαντούν φέρνοντας τα ΜΑΤ .

Οι αυξήσεις-ψίχουλα που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τους πάνω από 5 μισθούς που έχουν χάσει οι νοσοκομειακοί γιατροί τα τελευταία 15 χρόνια, τα πενιχρά ωρομίσθια εφημερίας για τους ειδικευόμενους γιατρούς, αλλά και να τις αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες. Την ίδια στιγμή μάλιστα ετοιμάζονται συγχωνεύσεις και κλείσιμο δομών με τα νέα οργανογράμματα!

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών και τις κινητοποιήσεις στις 6 και 7 Νοέμβρη».