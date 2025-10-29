Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31-10-2025

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ: 56

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέφανος & Αιμιλία Βασιλείου,

Αγγελική {χήρα} Αθαν. Κοντογιάννη,

Ανδρέας Μπαλτίκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ

Ετών 88

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων (Ακτή Δυμαίων) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά.

Η σύζυγος: Όλγα

Τα παιδιά: Ανθούλα και Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Δήμητρα Παπαδάτου

Τα εγγόνια: Αθανασία και Γεώργιος Χατζημιχάλη, Όλγα και Κωνσταντίνος Κονταξής

Τα δισέγγονα: Μυρτώ, Εμμέλεια

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

(ΚΑΤΣΙΚΗ)

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΟΧΤΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΚΙΝΟΟΣ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 80)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 & ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 12.30 μ.

Τα παιδιά της: Παναγιώτης & Βικτωρία Χριστοπούλου, Ασήμω Χριστοπούλου

Τα εγγόνια της; Ανδρέας, Ιωάννα, Μαρία, Βασιλική

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

--------------