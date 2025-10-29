Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΩΝ: 56
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέφανος & Αιμιλία Βασιλείου,
Αγγελική {χήρα} Αθαν. Κοντογιάννη,
Ανδρέας Μπαλτίκας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ
Ετών 88
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων (Ακτή Δυμαίων) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά.
Η σύζυγος: Όλγα
Τα παιδιά: Ανθούλα και Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Δήμητρα Παπαδάτου
Τα εγγόνια: Αθανασία και Γεώργιος Χατζημιχάλη, Όλγα και Κωνσταντίνος Κονταξής
Τα δισέγγονα: Μυρτώ, Εμμέλεια
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
(ΚΑΤΣΙΚΗ)
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 - 10 - 2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΟΧΤΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΚΙΝΟΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 & ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 12.30 μ.
Τα παιδιά της: Παναγιώτης & Βικτωρία Χριστοπούλου, Ασήμω Χριστοπούλου
Τα εγγόνια της; Ανδρέας, Ιωάννα, Μαρία, Βασιλική
Τα αδέλφια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ: 87
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-10-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Χιόνα Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αγγελική Μαρτζάκλη, Χάιδω & Νικόλαος Κακαφώνης, Χρήστος & Ευαγγελία Μαρτζάκλη, Παρασκευάς & Νικολίτσα Μαρτζάκλη, Μαρία & Χρύσανθος Μποτζολής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος & Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη, Φωτεινή {χήρα} Αδαμ. Τσεκούρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ,
ΕΥΤΕΡΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr