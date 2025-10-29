Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ: 56

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέφανος & Αιμιλία Βασιλείου,

Αγγελική {χήρα} Αθαν. Κοντογιάννη,

Ανδρέας Μπαλτίκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ

Ετών 88

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων (Ακτή Δυμαίων) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά.

Η σύζυγος: Όλγα

Τα παιδιά: Ανθούλα και Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Δήμητρα Παπαδάτου

Τα εγγόνια: Αθανασία και Γεώργιος Χατζημιχάλη, Όλγα και Κωνσταντίνος Κονταξής

Τα δισέγγονα: Μυρτώ, Εμμέλεια

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

(ΚΑΤΣΙΚΗ)

ΕΤΩΝ  91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ   ΠΕΜΠΤΗ    30 -  10 - 2025   &   ΩΡΑ   3.30   Μ.Μ.  ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  3.00 Μ.Μ.

Η   ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΕΛΕΝΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΑ  &  ΚΩΣΤΑΣ  ΟΧΤΑΡΑΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  &  ΑΡΙΣΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΚΙΝΟΟΣ.

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                       

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 80)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/10/2025 & ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 12.30 μ.

Τα παιδιά της: Παναγιώτης & Βικτωρία Χριστοπούλου, Ασήμω Χριστοπούλου

Τα εγγόνια της; Ανδρέας, Ιωάννα, Μαρία, Βασιλική

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 81)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙA 

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-10-2025 και ώρα  3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Χιόνα Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αγγελική Μαρτζάκλη, Χάιδω & Νικόλαος Κακαφώνης, Χρήστος & Ευαγγελία Μαρτζάκλη, Παρασκευάς & Νικολίτσα Μαρτζάκλη, Μαρία & Χρύσανθος Μποτζολής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος & Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη, Φωτεινή {χήρα} Αδαμ. Τσεκούρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΓΡΗΓ. ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ,

ΕΥΤΕΡΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

---------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ποιοι ανήλικοι πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση

Συντήρηση καυστήρα: Μπορεί να επιφέρει οικονομία έως και 50% στο καύσιμο

Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες «έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Κηδείες Γραφείο Τελετών Γιαννόπουλος & Υιός Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Info