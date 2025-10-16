Συντήρηση καυστήρα και λέβητα: Μπορεί να επιφέρει μια οικονομία της τάξεως του 50% στο καύσιμο

Για το πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα, για το κόστος αυτής καθώς και για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μίλησαν ο Πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής ο κ. Παπαγεωργίου και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνιτών Εγκαταστάσεων Καύσης κ. Σπανουδάκης μίλησαν στο ΕΡΤnews.

Αρχικά, ο κ. Σπανουδάκης εξήγησε τη σημασία της σωστής συντήρησης του λέβητα από αδειοδοτημένο τεχνικό: «Βασικά να πραγματοποιούμε πάντοτε μία συντήρηση με έναν αδειοδοτημένο τεχνικό. Γιατί η συντήρηση και η ρύθμιση του λέβητα, που είναι το βασικότερο μετά το πέρας των εργασιών, μπορεί να επιφέρει μια οικονομία της τάξεως του 50% στο καύσιμο. Είναι πάρα πολύ βασικό γιατί η ανάλυση καύσης η οποία πραγματοποιείται από έναν ηλεκτρονικό αναλυτή. Αφού τελειώσουμε με μια συντήρηση, μετράμε τα καυσαέρια και εκεί γίνεται μία αποτύπωση της καύσης. Το οποίο το εκτυπώνουμε σε ένα χαρτί και μετά αυτές τις μετρήσεις τις γράφουμε στο νόμιμο φύλλο καυσαερίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια σωστή ρύθμιση μιας εγκατάστασης να μας δείχνουν οι μετρήσεις ότι έχουμε την κατάλληλη και οικονομική καύση, το βασικό ότι δεν έχουμε παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα που πιστεύω ότι έχουμε αρκετά περιστατικά στην Ελλάδα, δυστυχώς από θανάτους από μια κακή καύση ενός λέβητα και θα πρέπει ο κόσμος γενικότερα να προσέχει ποιον άνθρωπο καλεί για να μπει στο λεβητοστάσιο. Βεβαίως με μια συντήρηση καυστήρων έχουμε οικονομία στο καύσιμο, έχουμε ασφάλεια στην εγκατάσταση και καθαρό περιβάλλον. Να το πούμε απλά μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι 50% εξοικονόμηση».

Και συνέχισε αναφερόμενος στο κόστος που ανέρχεται μία συντήρηση: «Μια συντήρηση, τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης μιας ατομικής εγκατάστασης είναι από 50 μέχρι 70 ευρώ. Τώρα στα κεντρικά λεβητοστάσιο και στους επαγγελματίες ή σε ξενοδοχεία έχει να κάνει με την ισχύ της εγκατάστασης που μπορεί να ξεκινήσει από 150 μέχρι και 1500 ευρώ, μέχρι και 600 ευρώ σε οικοδομή και μέχρι 1500 ευρώ σε έναν επαγγελματία. Γιατί σε μεγάλες εγκαταστάσεις ο νόμος μας ορίζει ότι πρέπει να μετράμε τον λέβητα κάθε μήνα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, κ. Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται ήδη στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη της περσινής, προσεγγίζοντας το 1,10 ευρώ/λίτρο, «επίπεδο τιμής που είχαμε να δούμε σχεδόν μια δεκαετία».

«Να σταθώ λιγάκι στο μηχανολόγο. Να πω ότι όντως ένα καλό, μια καλή συντήρηση του καυστήρα πραγματικά εξοικονομεί αρκετά χρήματα στην τσέπη των καταναλωτών. Και επειδή πολλές πολυκατοικίες τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο, κοιτούσαν με άλλα μέσα να ζεσταθούν διότι το θεωρούσαν ακριβό. Θα χρειαστεί μια γενναία, μια καλή συντήρηση για να ξεκινήσουν, τώρα τη νέα περίοδο που το πετρέλαιο θέρμανσης είναι σε μια πολύ καλή τιμή με βάση δεκαετίας, δηλαδή 10 χρόνια, δεν είχαμε δει αυτή την τιμή στις αντλίες. Η τιμή η οποία προσεγγίζει το 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο αρκετά απέχει από αυτά που είχαμε συνηθίσει. (…) Ο κόσμος έχει ξεκινήσει, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, να κάνει παραγγελίες. Δηλαδή εκεί βλέπουμε σιγά σιγά στους δρόμους κάποια τζάκια να κυκλοφορούν από τη Θεσσαλία και κάτω, όπου η θερμοκρασία είναι λίγο πιο υψηλή, είναι λιγότερες οι παραγγελίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν. Ο κόσμος έχει αναθαρρήνει θεωρώντας ότι είναι η τιμή την οποία μπορεί να αντεπεξέλθει και υπό αυτή την έννοια μπαίνει στην διαδικασία να παραγγείλει τουλάχιστον μια πρώτη δόση, ένα ένα πρώτο γέμισμα ή μια πρώτη ποσότητα, η οποία θα του καλύψει μέχρι τις γιορτές τουλάχιστον αν παρουσιαστεί κάποιο κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως, που είναι μονοψήφια η θερμοκρασία σε πολλές πόλεις, εκεί ήδη τα βυτία έχουν ξεκινήσει και παραδίδουν πετρέλαιο θέρμανσης».

Ταυτόχρονα, η φοροτεχνικός κα Βελισσαράκου επισήμανε ότι σύντομα ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση θέρμανσης, η οποία φτάνει έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η επιδότηση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο, αλλά επεκτείνεται σε:

Καυσόξυλα,

Τζάκια,

Φωτιστικό πετρέλαιο,

Ηλεκτρική ενέργεια.