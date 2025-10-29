Γιάννης Χατζηγεωργίου για Φιλιππίδη: «Τον σιχάθηκε η ψυχή μου»

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, τις καταγγελίες σε βάρος του, αλλά και τον λόγο που τελικά δε θα παντρευτεί με τη σύντροφό του, μίλησε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στην διαδικτυακή εκπομπή «Kako’s κείμενα».

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι συμμετείχε στο Survivor λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν, παραδέχτηκε ότι παρότι αρχικά θαύμαζε τον Πέτρο Φιλιππίδη, η γνώμη του άλλαξε τελείως για εκείνον αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τον σιχάθηκε η ψυχή μου».

Μάλιστα, στην συνέχεια πρόσθεσε: «Τον Πέτρο Φιλιππίδη τον θαύμαζα στην αρχή για τη δουλειά του, δηλαδή στο ”50-50” έχω γελάσει πολλές φορές με τα αστεία του. Μετά όταν έμαθα ότι κάνει αυτά που κάνει στις γυναίκες τον σιχάθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να τον βλέπω διαφορετικά και στους ρόλους» ένα απόσπασμα το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σε ερώτησε για το πότε θα γίνει ο γάμος με τη σύντροφό του, αφού έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανέφερε: «Δε θα γίνει ποτέ γάμος. Είμαστε σύμφωνοι και οι δυο με τη σύντροφό μου σε αυτό.

Παρόλο που το ξεκινήσαμε και είπε το “ναι” και έγινε όλη αυτή η κατάσταση, είπαμε ότι είναι ένα ωραίο πάρτι, μια ωραία συνθήκη, αλλά καλό είναι να τη βιώσουμε αν και εφόσον είμαστε πραγματικά έτοιμοι. Και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είμαστε, ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα η σχέση μας. Αν κάνουμε γάμο, θα κάνουμε. Αν κάνουμε παιδί, θα κάνουμε» ήταν τα λόγια του.

Yπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του ANT1 «Ταμάμ».