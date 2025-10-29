Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Χάρης Θεοχάρης: Εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του

Χάρης Θεοχάρης: Εμπρηστική επίθεση στα γ...

Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του

Την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, καταδίκασε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία, για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, αναφέρει πως πρόκειται για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού».

«Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους» σημειώνει ακόμα η Νέα Δημοκρατία στην καταδικαστική της ανακοίνωση.

Χάρης Θεοχάρης: Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας
«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!
 
Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.
 
Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Ειδήσεις Τώρα

ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025 – Ποιες περιοχές της Αχαΐας αφορά

Google: Διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail

Πάτρα: Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χάρης Θεοχάρης

Ειδήσεις