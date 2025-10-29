Με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τηλεδιάσκεψη στο Υπουργικό Συμβούλιο και μάσκα το απόγευμα στο Πεντάγωνο

Με Κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , ο οποίος τα τελευταία 24ωρα είχε συμπτώματα ίωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρουσιάζει ελαφρά συμπτώματα.

Η σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ενώ το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί κανονικά με μάσκα στο ΥΕΘΑ και θα μιλήσει, καθώς τα εγκαίνια για τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του Πενταγώνου γίνεται σε ανοικτό χώρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβαση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να τονίσει για άλλη μία φορά ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω «ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος» μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις.

Αναμένεται να ζητήσει την κατανόηση του αγροτικού κόσμου για τις πληρωμές, οι οποίες, αν και παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η κυβέρνηση παραπέμπει δε, και στις έρευνες της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουν οδηγηθεί ήδη δεκάδες μέλη κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 έως το 2022.