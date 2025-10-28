ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Θεοδώρα Ρογδάκη με τον Αντώνη Κουνάβη

Η Θεοδώρα Ρογδάκη στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφια για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Θεοδώρα (Ντόρα) Ρογδάκη συμπαρατάσσεται, επίσης, με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως.

Πολιτική μηχανικός, η Θεοδώρα Ρογδάκη είναι κόρη της προέδρου της Ένωσης Γυναικών Πάτρας, Άννας-Μαρίας Ρογδάκη, και εγγονή της αείμνηστης Κούλας Ρογδάκη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή της για την υποστήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, η Θεοδώρα Ρογδάκη αναφέρει τα εξής:

«Ως ενεργό και υπερήφανο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνω την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μου στον Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης αποτελεί διαχρονικά ένα ζωντανό κύτταρο της παράταξής μας, με πολυετή παρουσία, αφοσίωση και προσφορά στους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άνθρωπος της δράσης, της ενότητας και της ευθύνης, ένας πολιτικός που εμπνέει εμπιστοσύνη και ενώνει όλους τους Νεοδημοκράτες κάτω από τη γαλάζια σημαία των αρχών και των αξιών μας.

Η υποψηφιότητά του συμβολίζει τη συνέπεια, την ανανέωση και την προσήλωση στο όραμα του πρωθυπουργού και προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για μια Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανοιχτή στην κοινωνία και έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής.

Με τον Αντώνη Κουνάβη στη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, είμαι βέβαιη ότι η Οργάνωση θα συνεχίσει με ενότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα την πορεία της, προς όφελος της παράταξης, της τοπικής κοινωνίας και της πατρίδας μας».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Κουνάβης δήλωσε: «Η υποψηφιότητα της Θεοδώρας Ρογδάκη εκφράζει το πνεύμα εξωστρέφειας, συνέπειας και δημιουργικής ανανέωσης που έχει ανάγκη η Οργάνωση – με σεβασμό στην Ιστορία της παράταξης και πίστη στις δυνατότητες της επόμενης γενιάς».