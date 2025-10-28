Πάτρα: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων για την 28η Οκτωβρίου- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος η ιστορική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πάτρα, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Σήμερα από τις 7.30 το πρωί σήμαναν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και οι Μουσικές του Δήμου περιήλθαν στους δρόμους της πόλης παιανίζοντας θριαμβευτικά θούρια και εμβατήρια

Στις 11 τελέστηκε επίσημη δοξολογία Χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πατρών Χρυσόστομου.

Στις 12 θα πραγματοποιηθεί παρέλαση οργανωσεων, Αντιπροσωπειών του Πανεπιστημιου Πατρών, ΤΕΙ, μαθητών, πολεμιστών Εθνικής Αντίστασης, ΕΕΣκαι Τμημάτων Στρατού, προ της εξέδρας των επισήμων που έχει στηθεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της Πάτρας εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Μετά την δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας εθνικής ανεξαρτησίας (πλ. Όλγας)