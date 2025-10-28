Crown Iris στην Πάτρα: Αντιδράσεις για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία για την Τετάρτη, καθώς στο λιμάνι της Πάτρας αναμένεται να καταπλεύσει το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Η επίσκεψη του πλοίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις από συλλογικότητες και φορείς που έχουν ανακοινώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8:30 το πρωί, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, η παρουσία του πλοίου θεωρείται «ανεπιθύμητη», καθώς συνδέεται — όπως υποστηρίζουν — με «προσπάθεια εξωραϊσμού των πολιτικών του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους».

Οι διαδηλωτές καλούν σε μαζική συμμετοχή και ζητούν να μην επιτραπεί ο ελλιμενισμός του Crown Iris στην Πάτρα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει τεθεί σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων και την αποφυγή επεισοδίων.

Το πλοίο έχει πραγματοποιήσει στάσεις και σε άλλα λιμάνια της χώρας, όπου σημειώθηκαν ανάλογες αντιδράσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανεπιθύμητο το Crown Iris και οι φονιάδες του παλαιστινιακού λαού στην Πάτρα

Την Τετάρτη 29/10 επισκέπτεται το λιμάνι της Πάτρας το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Είναι το ίδιο πλοίο που σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη διαδήλωνε ενάντια στην παρουσία του. Από την Σύρο, την Ρόδο και την Κρήτη μέχρι το Βόλο, εκατοντάδες κινητοποιήθηκαν κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι τα μέλη του IDF και οι υποστηρικτές της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ παρά την εκεχειρία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας προχωρά ακάθεκτα τον εποικισμό της Δυτικής όχθη, φυλακίζοντας και βασανίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους. Αυτή του η στάση έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης στο στόλο της ελευθερίας “Global Sumud Flottila” που προσπάθησε να μεταφέρει συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια και να σπασει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το κρουαζιερόπλοιο αυτό δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί προσπάθεια ξεπλύματος της γενοκτονίας και του εποικισμού μέσω του τουρισμού. Οι δολοφόνοι του IDF έρχονται στην Ελλάδα για να “ξαποστάσουν” από τις δολοφονίες των Παλαιστινίων και αυτό είναι ξεκάθαρο από τα προκλητικά συνθήματα και τις επιθέσεις στα νησιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. H κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος διατηρούν αναβαθμισμένες σχέσεις οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, ενώ δεν δίστασε το καλοκαίρι να επιτεθεί και στον κόσμο που κινητοποιείται υπέρ της Παλαιστίνης, με πρόσχημα τον αντιρατσιστικό νόμο.

Δεν θα τους περάσει. Ο πατραϊκός λαός σε συνέχεια δεκάδων κινητοποιήσεων που διοργανώθηκαν το προηγούμενο διάστημα θα ορθώσει το ανάστημα του απέναντι στην παρουσία και νομιμοποίηση των δολοφόνων.

Καλούμε όλο το λαό της Πάτρας, το εργατικό κέντρο, τους μαζικούς φορείς και τα σωματεία την Τετάρτη να μην επιτρέψουμε στο κρουαζιερόπλοιο να σταθμεύσει στην πόλη. Καλούμε σε συγκέντρωση την Τετάρτη 29/10 στις 8:30 π.μ. στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Καμία συνεργασία με το Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη