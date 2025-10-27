ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο - Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού

Σε τρεις προφυλακίσεις προχώρησαν οι δικαστικές αρχές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη σημερινή διαδικασία, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις 13.

Μετά την πρώτη προφυλάκιση ενός περιστασιακά απασχολουμένου που δήλωνε ψευδή στοιχεία, δύο ακόμη κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Ελεύθεροι λογιστής και πατέρας αρχηγού

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στον λογιστή, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος στην οργάνωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικό ρόλο στην ποινική μεταχείρισή του έπαιξε η απολογία του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9 – μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των Αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις».

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά».

«Δείχνουν» μεσίτη

Ο κατηγορούμενος που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων, τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Αδικα κατηγορούμαι για την υπόθεση αυτή, επειδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικους υπαίτιους. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη δίνοντας τους κωδικούς TAXISnet, γνωρίζοντας ότι θα υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος πέρασε στην ιδιοκτησία ψευδώς αγροτεμάχια χωρίς να το γνωρίζω. Μου ανέφεραν ότι όλα είναι νόμιμα», φέρεται να είπε.

Εναν μεσίτη κατηγόρησε και ένας, ακόμη, κατηγορούμενος, που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού ενώ εν γνώσει του δηλώνει μη ορθά στοιχεία αναφορικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε. «Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης 40 χρόνια στην Πέλλα. Καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζούμε από αυτό. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη στην περιοχή να μου βρει και άλλες εκτάσεις για να αυξήσω την παραγωγή μου, μου παρέδωσε χάρτες, μου υπέδειξε τα αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα και κάλυψα όλα τα αγροτικά έξοδα. Εχω παραδώσει όλα τα αγροτικά τιμολόγια εσόδων-εξόδων για την παραγωγή μου ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να αξιολογηθούν», φέρεται να υποστήριξε.

Υπολείπεται η απολογία ακόμη ενός κατηγορουμένου, που βρίσκεται στο νοσοκομείο.