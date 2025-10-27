Ιάσων Φωτήλας: «Γιορτάζουμε την απόφαση να αγωνιστούμε για όσα κληρονομήσαμε και όσα πετύχαμε»

«Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει» αναφέρει ο Ιάσων Φωτήλας.

Η δήλωση του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940:

Για άλλη μια χρονιά γιορτάζουμε την άρνηση να συμβιβαστούμε.

Γιορτάζουμε την απόφαση να αγωνιστούμε για όσα κληρονομήσαμε και όσα πετύχαμε.

Σήμερα τιμούμε τους αγώνες εκείνων που αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι και πολέμησαν σαν Έλληνες.

Τους τιμούμε αρνούμενοι να επιτρέψουμε στον λαϊκισμό και την εχθροπάθεια να μας γυρίσουν πίσω στα αδιέξοδα και την μιζέρια.

Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.