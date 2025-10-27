Στην Πάτρα την Τετάρτη ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης θα επισκεφθεί την Πάτρα για μια σειρά επαφών με φορείς και εργαζόμενους της πόλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων του Αλέξη Χαρίτση στην Πάτρα, έχει ως εξής:

Το πρωί της 29ης Οκτωβρίου και ώρα 11:15 θα επισκεφτεί την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και θα ενημερωθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή, για την κατάσταση των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας, σχετικά με τις ελλείψεις σε διστακτικό και άλλο προσωπικό.

Ακολούθως θα συναντηθεί με εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και θα συζητήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Στις 14:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στο Δημαρχείο της πόλης και θα συζητήσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Πολιτική Προστασία , την κατάσταση των έργων υποδομής μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και επίσης για τα υπόλοιπα ζητήματα της πόλης.

Πριν την συνάντηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα κάνει δηλώσεις προς τα τοπικά μέσα, στην είσοδο του Δημαρχείου στις 13:45.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με εργαζόμενους της βιομηχανίας ELITE που βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.

Ακολούθως θα συναντηθεί με μέλη της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στα γραφεία της οργάνωσης, Ερμού 77.

Τέλος θα πάρει μέρος σε συζήτηση με κατοίκους και πολιτιστικούς συλλόγους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και θα ενημερωθεί για την πορεία των αποζημιώσεων και των αντιπλημμυρικών έργων .

Η συζήτηση θα διεξαχθεί μπροστά από τα γραφεία πολιτιστικού συλλόγου, στην οδό Νέστορος, στα Μποζαίτικα, στην πλατεία της συνοικίας