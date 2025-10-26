Πάτρα: Έντονη κινητικότητα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»- Νεκρή κοπέλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτή την ώρα στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο κοπέλας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Στο σημείο βρίσκονται δύο περιπολικά, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.