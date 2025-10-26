Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έντονη κινητικότητα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»- Νεκρή κοπέλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Πάτρα: Έντονη κινητικότητα στο νοσοκομεί...

Σοκ στα επείγοντα του νοσοκομείου

 

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτή την ώρα στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο κοπέλας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Στο σημείο βρίσκονται δύο περιπολικά, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στα Χανιά: Συγγενείς θύμα και δράστης- Τον πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος

Σαντορίνη: 17χρονη λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΗΠΑ- Κίνα: Συμφωνία για σπάνιες γαίες και σόγια πριν τη συνάντηση Τραμπ- Σι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αυτοκτονία Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Ειδήσεις