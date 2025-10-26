Back to Top
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος

Εννιά άτομα έχουν προφυλακιστεί

Άλλος ένας κατηγορούμενος για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκε στη φυλακή, ανεβάζοντας σε εννέα τους προσωρινά κρατούμενους.

Πρόκειται για έναν 38χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη και, αξιοποιώντας τη θέση του, υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι εκτελούσε τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς η εργασία του αφορούσε αποκλειστικά την υποβολή δηλώσεων στο σύστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορία, ο 38χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ μελών του κυκλώματος, μεταφέροντας χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εμπλεκομένων, τα οποία τελικά κατέληγαν σε λογαριασμούς του φερόμενου αρχηγού. Φέρεται έτσι να λειτουργούσε ως διαχειριστής των παράνομων ροών.

Στο μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένονται οι απολογίες του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του. Ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

