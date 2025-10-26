Back to Top
Τραγωδία στην Κίσσαμο Χανίων: Άνδρας πέθανε μετά από πυροβολισμούς ενώ χόρευε στη γιορτή του κάστανου

Οι Aρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Σε τραγωδία κατέληξε η γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου, καθώς 50χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στη γιορτή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα. Μάλιστα, ο 50χρονος φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς στο στήθος.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι Aρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

