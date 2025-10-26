Jumbo: Εξαγόρασε το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Πάτρα από την Eurobank έναντι €10,8 εκατ.

Η Jumbo προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση ενισχύοντας την παρουσία της στην Πάτρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της εταιρείας Herald Ελλάς 2, θυγατρικής της Eurobank, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων, όπου η Jumbo ήδη λειτουργεί κατάστημα.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» (η Εταιρία), σε συνέχεια της από 23.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι την 24.10.2025 σύνηψε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) με την EUROBANK A.E. για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής εταιρίας αυτής, με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (ΗERALD 2), ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE επί στης Ακτής Δυμαιών στην Πάτρα, στο οποίο, η Jumbo διατηρεί ήδη κατάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της ΗERALD 2, έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη.