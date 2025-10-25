Back to Top
Ρίο: Άνδρας με μηχανάκι και λευκό κράνος παρενοχλεί κοπέλες- Τον αναζητά η αστυνομία

Πηγαινοέρχεται στην περιοχή Δημορηγόπουλο

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Δημορηγόπουλο, στο Ρίο, μετά από αναφορές για έναν άνδρα που κυκλοφορεί με μηχανάκι, φορώντας λευκό κράνος και με καλυμμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας πηγαινοέρχεται στην περιοχή και προσπαθεί να παρενοχλήσει κοπέλες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και βρίσκεται στην περιοχή, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ρίο Παρενόχληση

