Ρίο: Άνδρας με μηχανάκι και λευκό κράνος παρενοχλεί κοπέλες- Τον αναζητά η αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Δημορηγόπουλο, στο Ρίο, μετά από αναφορές για έναν άνδρα που κυκλοφορεί με μηχανάκι, φορώντας λευκό κράνος και με καλυμμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας πηγαινοέρχεται στην περιοχή και προσπαθεί να παρενοχλήσει κοπέλες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και βρίσκεται στην περιοχή, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.