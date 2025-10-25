Back to Top
Αίγιο: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή- Σύγκρουση Ι.Χ. με μοτοσυκλέτα

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο τραυματίας φέρει τραύματα στα κάτω άκρα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα στη συμβολή των οδών Ρούβαλη και Βοστίτσας, κοντά στις γέφυρες του νοσοκομείου Αιγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου, σύμφωνα με το filodimos.gr.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο τραυματίας φέρει τραύματα στα κάτω άκρα, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αιγίου για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

