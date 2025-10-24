Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας των ΜΑΤ - Εντοπίστηκε με τραύμα από όπλο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου άνδρα των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, ο 50χρονος, παντρεμένος και πατέρας παιδιών, εντοπίστηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Ο άνδρας κατάγονταν από την Ερέτρια, όπου και διέμενε με την οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, ενώ στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής.