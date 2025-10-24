Πάτρα: Φορτηγό γέμισε λάδια τον δρόμο στην οδό Καλαβρύτων- Ουρές και καθυστερήσεις

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Καλαβρύτων, στην Πάτρα, όταν φορτηγό γέμισε με ποσότητα λαδιού το οδόστρωμα.

Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα ανόδου, από την περιοχή του κολυμβητηρίου "Α. Πεπανός έως λίγο πριν το Νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας", προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους οδηγούς.

Η ολισθηρότητα του δρόμου καθιστά την κίνηση ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ έχουν δημιουργηθεί ουρές και καθυστερήσεις σε όλο το μήκος του δρόμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία του δήμου για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.