Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης- Νέο τζακ ποτ

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 23, 24 33, 40 και Τζόκερ το 8.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ ενώ ένα δελτίο κέρδισε 100.000 ευρώ.
