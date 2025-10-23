Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης- Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 23, 24 33, 40 και Τζόκερ το 8.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ ενώ ένα δελτίο κέρδισε 100.000 ευρώ.