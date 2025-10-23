Ώρα Πατρών: Πρόταση για απαλλαγή ή 50% μείωση στα δημοτικά τέλη φοιτητικών κατοικιών

Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50% καταθέτει η δημοτική κίνηση Ώρα Πατρών

Στην ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης αναφέρεται:

Την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριος Μπούρας για επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου, την αγκάλιασε το σύνολο της Πάτρας. Φοιτητικοί Σύλλογοι, φορείς, δημοτικές παρατάξεις, πλην του δημάρχου κ. Πελετίδη και της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Με το επιχείρημα ότι αυτό είναι θέμα της πολιτείας, επομένως ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση... Έδιωξαν μονομιάς τις ευθύνες από πάνω τους χωρίς ενοχές.

Η δημοτική παράταξη του ΚΚΕ, Λαϊκή Συσπείρωση ένιψε τας χείρας της, απέταξε το κακό.

Το κοινωνικό έργο που προβάλλει καθημερινά, τα λαϊκά φροντιστήρια, η υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων ακόμα και η συμμετοχή στο σβήσιμο των πυρκαγιών δεν είναι και αυτά έργο της πολιτείας; Αλλά όλα για τον δήμαρχο και το ΚΚΕ ωφέλιμο για την κοινωνία είναι αυτό που που πρωτίστως εξυπηρετεί το κόμμα.

Όλα θα βρουν τον δρόμο τους όταν έρθει το κόμμα του κ. Πελετίδη στην εξουσία. Μετά την Δευτέρα Παρουσία δηλαδή.

Η πόλη μας στο παρελθόν αγωνίστηκε να έχει την τρίτη Πανεπιστημιακή βαθμίδα. Που της προσέδωσε κύρος, ισχύ, βαρύτητα. Την αναβαθμίζει κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, ενώ τα Πατρινόπουλα διευκολύνθηκαν και μπορούν να σπουδάζουν στην πόλη τους, χωρίς τις υπέρογκες επιβαρύνσεις φοιτητών από άλλες περιοχές.

Η πόλη οφείλει να είναι φιλόξενη, φιλική και οικονομική για τους φοιτητές ώστε να αποτελεί ΠΡΩΤΗ επιλογή για σπουδές πανεπιστημιακής βαθμίδας. Παιδιά λαϊκών οικογενειών είναι τα περισσότερα. Που η ακρίβεια, έχει πλήξει και έχουν απωλέσει οι οικογένειες τους, αλλά και τα ίδια μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Προτείνουμε λοιπόν στον κ. Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού δεν αποδέχεται να επιδοτήσει το εισιτήριο να απαλλάξει ή να μειώσει τα δημοτικά τέλη των οικιών που διαμένουν οι φοιτητές κατά το ήμισυ. Ακριβώς όπως συμβαίνει για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

https://e-patras.gr/el/ apallages-kai-meioseis- antapodotikon-telon-apo-dimo- patreon

Να αποδείξει έμπρακτα αυτά που διακηρύσσει στην θεωρία και προτείνει σαν αντιπολίτευση σε άλλα δημοτικά συμβούλια εύκολα και ανέξοδα.

Δηλαδή ένας φοιτητής που ενοικιάζει μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών με μία απαλλαγή δημοτικών τελών θα έχει μια ωφέλεια 30€ τον χρόνο ή με μία μείωση 50%, 15€ τον χρόνο. Για αυτά τα "υπερβολικά" νούμερα μιλάμε, που ωστόσο για έναν φοιτητή που ψάχνει και το ευρώ είναι μία κάποια βοήθεια.

Εκτός αν οι προτάσεις που κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση σε άλλους Δήμους & Περιφέρειες γίνονται μόνο εκ του ασφαλούς και επομένως είναι λόγια του αέρα..