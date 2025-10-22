Άγιος έρωτας: Η Χλόη λέει στον Νικόλαο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την κόρη της

Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στo επόμενο επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Επεισόδιο 17ο: Η Χλόη έρχεται ξανά σε έντονη αντιπαράθεση με τον Νικόλαο και του ανακοινώνει αποφασιστικά ότι θα διεκδικήσει δικαστικά πίσω την κόρη της. Η Χριστίνα αρνείται πεισματικά στον Αντρέα ότι εκείνη και ο Χάρης έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Βλάση. Ο Παύλος όμως προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση υστερίας της Σοφίας, μετά την ανακοίνωση από τον Χάρη των αρνητικών αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης.

Στο σπίτι της Σμαρώς, τα νέα για την ψεύτικη η εγκυμοσύνη της Σοφίας, δεν μπορούν να χαροποιήσουν τον Αργύρη που επιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι με τη Δώρα, ούτε τον Κλεάνθη που είναι αγχωμένος για την επικείμενη συμμετοχή του στη παράνομη χαρτοπαιξία.

Η Δέσποινα συναντά κατά τύχη τη Δώρα στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιο μυστικό τις συνδέει. Τέλος, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σύντομα θα αναιρέσει το άλλοθι που έχει δώσει στον Μαρκόπουλο μιας και… θα προτιμήσει να σώσει τον Χάρη από τη φυλακή καθώς εκείνος μπορεί να κατηγορηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη!