Η Ναύπακτος τιμά τον Πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και εορτάζει την 28η Οκτωβρίου

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλειος Γκίζας και το Δημοτικό Συμβούλιο προσκαλούν τον κόσμο στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ναυπάκτου, Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων και Καταστημάτων Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών από τις 8.00 το πρωί της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 18.00: Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 07.00: Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Λιτανεία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Χαρμόσυνη σήμανση από τις καμπάνες όλων των Ι. Ναών, με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Άφιξη στον Μητροπολιτικό Ναό των Βουλευτών, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοσίων Αρχών και των Σημαιοφόρων των Σχολείων.

Τέλεση Δοξολογίας χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μετά το τέλος της Θείας Δοξολογίας, μετάβαση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Φαρμάκη, όπου:

Θα αναπεμφθεί Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία της Πατρίδας.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Αθανάτων νεκρών.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τη διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο, κα Ισμήνη Καβαλλάρη.

Θα επακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων από την οδό Αθηνών έως την οδό Αγελάου, των οποίων θα προηγείται η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική.