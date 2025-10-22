Κινητοποίηση την Πέμπτη στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων

Στις 12.30 το μεσημέρι - Απευθύνεται κάλεσμα για μαζική παρουσία από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαβρύτων "για να υπερασπιστούμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων σε ποιοτική & προσβάσιμη δημόσια υγεία".
Κάλεσμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής των Καλαβρύτων για να στηρίξουν μαζικά την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.
Σκοπός της κινητοποίησης όπως περιγράφεται στην σχετική ανακοίνωση, είναι "για να υπερασπιστούμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων μας σε ποιοτική και προσβάσιμη δημόσια υγεία".
Αμέσως μετά, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί όλους τους κατοίκους των Καλαβρύτων να συμμετάσχουν σε σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων, την ίδια ημέρα, με θέμα: “Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει”.
Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, η ψυχή και το σύμβολο των Καλαβρύτων, οδηγείται σταδιακά σε απαξίωση και πλήρη διακοπή των δρομολογίων. Η απώλειά του θα αποτελέσει βαρύ πλήγμα για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την πολιτιστική μας ταυτότητα, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ενώνουμε τη φωνή μας για να διεκδικήσουμε:
• Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.
• Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.
• Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.
Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας. Όλοι Μαζί – Για τα Καλάβρυτα που Αγαπάμε και Αξίζουμε, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού συλλόγου της περιοχής.
