#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 23-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΔΡ.

ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ

ΕΤΩΝ  89

Κηδεύουμε  την Πέμπτη 23-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

---------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Σαμιώτης

