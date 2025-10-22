Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 23-10-2025

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε την Πέμπτη 23-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ.

