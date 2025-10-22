Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 23-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΔΡ.
ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Πέμπτη 23-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
