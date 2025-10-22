Χριστίνα Αλεξοπούλου: «2.200.000 ευρώ για τα Δικαστήρια της Εφετειακής Περιφέρειας Πατρών»

«Η Δικαιοσύνη χρειάζεται υποδομές αντάξιες του ρόλου της» επισημαίνει η πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, η Εφετειακή Περιφέρεια Πατρών προχωρά στην ουσιαστική αναβάθμιση των δικαστικών της υποδομών.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις έδρες της Πάτρας, του Αιγίου και των Καλαβρύτων, εντάσσονται στο Κτιριακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κι έρχονται να βελτιώσουν χώρους που επί χρόνια παρουσίαζαν ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού.

Σε δήλωσή της η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει: «Η Δικαιοσύνη χρειάζεται υποδομές αντάξιες του ρόλου της. Με σχέδιο, συνέπεια και διαρκή συνεργασία με την Κυβέρνηση και τους τοπικούς εκπροσώπους της Δικαιοσύνης, φτάνουμε στον κοινό στόχο που είναι: η ουσιαστική στήριξή της και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για λειτουργούς και πολίτες. Μέσα από αυτή τη θεσμική συνεννόηση, λύθηκαν ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν ανοιχτά και δόθηκε ώθηση σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των δικαστικών υπηρεσιών της Αχαΐας».

Στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο, ύψους 200.000 ευρώ, ενώ αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τη μεταφορά των δικαστικών υπηρεσιών σε νέο -επιπρόσθετο του υπάρχοντος- κτίριο από το 2027. Πρόκειται για ένα έργο που θα στεγάσει όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της πόλης σε σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό και πλήρως προσβάσιμο κτίριο, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της Δικαιοσύνης στην περιοχή.

Στο Αίγιο, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου, ενώ στα Καλάβρυτα βρίσκεται υπό υλοποίηση η αποκατάσταση του κτιρίου, με 469.000 ευρώ, γεγονός που θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του και θα εξασφαλίσει τη λειτουργικότητά του για τα επόμενα χρόνια.