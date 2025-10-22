Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Με εξέθετε στη γειτονιά» -Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκ έχει προκαλέσει η μητροκτονία σε περιοχή των Τρικάλων. Χθες ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του και ειδοποίησε ο ίδιος τις Αρχές.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν στραγγαλισμό της άτυχης γυναίκας.

Μάλιστα, το γεγονός ότι βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο, ο οποίος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν καταλήξει. Ο θάνατός της φέρεται να επήλθε λίγη ώρα πριν τηλεφωνήσει στις Αρχές ο 18χρονος, λέγοντας «σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο νεαρός βρέθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έβλεπε μαζί με τη μητέρα του τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ η 57χρονη καθόταν στον καναπέ. «Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Πέρα από την αρχική του ομολογία και τις γενικές αναφορές σε «προστριβές», ο 18χρονος αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στους αστυνομικούς.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.