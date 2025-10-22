Back to Top
Πάτρα: Εγκαίνια για τη φωτογραφική έκθεση Ασφυκτικά Όρια»

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Εγκαινιάζεται  η φωτογραφική έκθεση του Γιάννη Τσίνια, με τίτλο «Ασφυκτικά Όρια».

Η έκθεση εξερευνά τις έννοιες της ελευθερίας και του περιορισμού μέσα από τον φακό, σε μια διαδρομή όπου το φως αγγίζει το σκοτάδι και οι σιωπές αποκτούν φωνή.

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21.00 στον χώρο Monochromatic Art Studio , στην οδό Κύπρου 63, στην Πάτρα.

 

