Πότε ξεκινούν Black Friday και Cyber Monday

Την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) είναι φέτος η Black Friday, και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η Black Friday παραδοσιακά δίνει έμφαση σε οικιακά είδη και ηλεκτρικές συσκευές, όμως δεν απουσιάζουν προσφορές ρούχων, παπουτσιών και άλλων αγαθών. Η Cyber Monday, αντίθετα, στοχεύει περισσότερο σε προϊόντα τεχνολογίας, λογισμικά, gadgets και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Τι να προσέχετε

-Πριν αγοράσετε, κάντε σύγκριση τιμών για να διαπιστώσετε αν η «έκπτωση» είναι πραγματική

-Επιλέξτε αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και αποφύγετε προσφορές μέσω social media χωρίς επαλήθευση

-Προστατέψτε τα προσωπικά σας στοιχεία – μη δίνετε κωδικούς ή αριθμούς καρτών μέσα από μηνύματα ή άγνωστες ιστοσελίδες

Η Black Friday και η Cyber Monday μπορούν να είναι ευκαιρία – αλλά απαιτούν προσοχή και ενημέρωση ώστε να μη γίνουν παγίδα.