Πότε ξεκινούν Black Friday και Cyber Monday

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
Την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) είναι φέτος η Black Friday, και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025.
Η Black Friday παραδοσιακά δίνει έμφαση σε οικιακά είδη και ηλεκτρικές συσκευές, όμως δεν απουσιάζουν προσφορές ρούχων, παπουτσιών και άλλων αγαθών. Η Cyber Monday, αντίθετα, στοχεύει περισσότερο σε προϊόντα τεχνολογίας, λογισμικά, gadgets και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
Τι να προσέχετε
-Πριν αγοράσετε, κάντε σύγκριση τιμών για να διαπιστώσετε αν η «έκπτωση» είναι πραγματική
-Επιλέξτε αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και αποφύγετε προσφορές μέσω social media χωρίς επαλήθευση
-Προστατέψτε τα προσωπικά σας στοιχεία – μη δίνετε κωδικούς ή αριθμούς καρτών μέσα από μηνύματα ή άγνωστες ιστοσελίδες
Η Black Friday και η Cyber Monday μπορούν να είναι ευκαιρία – αλλά απαιτούν προσοχή και ενημέρωση ώστε να μη γίνουν παγίδα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr