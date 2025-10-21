Χαλκίδα: Τα ψάρια «πετούν» προς τη στεριά!

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο προκάλεσε εντύπωση στη Χαλκίδα , όπου εκατοντάδες ψάρια πετάγονταν έξω από τη θάλασσα, σπαρταρώντας στην ακτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, περαστικοί έγιναν μάρτυρες του «χορού των ψαριών», όπως τον αποκάλεσαν, γεμίζοντας κουβάδες με την… πιο εύκολη ψαριά της ζωής τους. Ακόμη και οι γάτες της περιοχής βρήκαν την ευκαιρία για ένα απρόσμενο γεύμα.

Το φαινόμενο δεν έχει ακόμη εξηγηθεί, ωστόσο υπάρχουν εκτιμήσεις πως ενδέχεται να σχετίζεται είτε με τη φάση του φεγγαριού είτε με την προσπάθεια των μικρότερων ψαριών να ξεφύγουν από μεγαλύτερα στον βυθό. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και άλλες φορές την ίδια περίπου εποχή του χρόνου.