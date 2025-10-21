Ρεκόρ για το Βιβλίο Γκίνες από την Κίνα: Σόου με 16.000 drones

Στις 17 Οκτωβρίου, σχεδόν 16.000 Drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Λιουγιάνγκ, στην κεντρική επαρχία Χουνάν της Κίνας, σχηματίζοντας ένα γιγαντιαίο δέντρο και ένα τεράστιο λουλούδι, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα φωτός και τεχνολογίας στον κόσμο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο σόου αναμένεται να καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τον αριθμό μη επανδρωμένων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στην πόλη, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το υπερθέαμα διαδικτυακά. Η Λιουγιάνγκ, γνωστή ως η «πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων» της Κίνας, διοργανώνει κάθε Σάββατο βράδυ μοναδικά σόου φωτός και ήχου που προσελκύουν επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.