Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να «μείνει ελεύθερη η πλατεία Συντάγματος αλλά και να «ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των συγγενών».

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος.

Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα.

Η συγκέντρωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.