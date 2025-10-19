σπιράλ - Ερωτήσεις στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Ερωτήματα για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων απέστειλαν στον Πρόεδρο οι δημοτικοί σύμβουλοι του σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας και Σοφία Στεφανοπούλου.

Τα ζητήματα στα οποία αναζητούνται απαντήσεις αφορούν την Πολιτική Προστασία, τους άστεγους της πόλης και τη διαδικασία των διαγραφών των κλήσεων.

Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν ως εξής:

"Πολιτική Προστασία

Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα; Σε ποια φάση βρίσκονται;

Έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε “ευαίσθητες” περιοχές του Δήμου Πατρέων; Θυμίζουμε την σχετική προσωπική δέσμευση του δημάρχου κατά την τελευταία σύσκεψη φορέων.

Άστεγοι στην Πάτρα

Αναρωτιόμαστε ποιόν καλύτερο προγραμματισμό προσέγγισης των αστέγων της πόλης έχει εκπονήσει η δημοτική αρχή;

Η σημερινή κατάσταση: Παγκάκια σε πλατείες, προθήκες παλιών ιδρυμάτων και πεζόδρομοι εξακολουθούν να αποτελούν καταφύγιο για αρκετούς αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Η εικόνα για μια φορά ακόμα δεν τιμά την πόλη και την κοινωνική της πολιτική. Πέρα από την «καραμέλα» της άρνησης των αστέγων να δεχθούν την φιλοξενία και τις παροχές του πανάκριβου σε κόστος λειτουργίας υπνωτηρίου, σε τι κινήσεις προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων;

Η ομάδα άμεσης παρέμβασης αναζητά καινούριες λύσεις πειθούς και συνεργασίας; Η για μια ακόμη χρονιά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εκεί έξω εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και στα βλέμματα των πατρινών και το υπνωτήριο θα παραμένει άδειο; Ποιο το πρόγραμμα των διερευνητικών επισκέψεων της ομάδας και σε ποιες περιοχές;

Διαγραφές κλήσεων

Στις 3 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. φύλλου 2182, τεύχος 2ο) η Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων. Στο άρθρο 19 (σελίδα 28) υπάρχει ρητή αναφορά στις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Τμήματος Εσόδων του δήμου μας.

Ρωτάμε τον Δήμαρχο αν τηρούνται όσα το ΦΕΚ ορίζει και πιο συγκεκριμένα α)οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των κλήσεων, β)η διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τους δημότες, γ)η τήρηση αρχείων βεβαιωμένων κλήσεων ανά έτος και κυρίως δ)η εισήγηση των καταστάσεων διαγραφών για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο".