Ο Τραμπ ξαναχτυπά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με... περιττώματα τους διαδηλωτές του «No Kings»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε στο Truth Social βίντεο 21 δευτερολέπτων, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, όπου εμφανίζεται να επιτίθεται στους διαδηλωτές
Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν το κρύβει.
Με αφορμή, λοιπόν, τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν χθες ενάντια στην αυταρχική διακυβέρνηση του Τραμπ από το κίνημα «No Kings», ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέβασε χθες, Σάββατο, ένα νέο βίντεο 21 δευτερολέπτων στο Truth Social προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως βασιλιά να πετά ένα μαχητικό αεροσκάφος και να βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.
Δείτε το βίντεο:
Μαζικές κινητοποιήσεις κατά της πολιτικής του Τραμπ
Υπενθυμίζεται ότι διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές, σύμφωνα με το κίνημα αυτό, πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr