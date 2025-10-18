Γιώργος Λιβάνης: Οι δύο πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του

Ο Γιώργος Λιβάνης παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη για το ένθετο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που βιώνει τις πρώτες μέρες του έγγαμου βίου, μίλησε ανοιχτά για την πατρότητα, την πιθανότητα να αποκτήσει δεύτερο παιδί, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στη ζωή του.

«Η Ανδρομάχη μου πάτησε γερά το πόδι στον γάμο!», είπε με χιούμορ.

Είχα πάρα πολύ άγχος, όχι για την τελετή αλλά γιατί ήθελα όλοι να περάσουν υπέροχα. Λόγω καιρού αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές τελευταία στιγμή, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Διασκεδάσαμε και χαρήκαμε που όλοι οι φίλοι μας ήταν εκεί στη χαρά μας και μας τίμησαν στην πιο ωραία στιγμή μας αλλά και στη βάφτιση του Γεράσιμου», περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης.

«Στην Ανδρομάχη θαυμάζω πολύ την ηρεμία της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πάντα. Εγώ πανικοβάλλομαι πιο εύκολα, σε αντίθεση με την Ανδρομάχη, που είναι η ήρεμη δύναμη που με στηρίζει και με ηρεμεί σε όλα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ποτέ όμως δεν την είχα δει ερωτικά, την έβλεπα εντελώς φιλικά. Να όμως που όλα άλλαξαν και τώρα είναι η γυναίκα μου και μητέρα του παιδιού μας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και απολαμβάνω την κάθε στιγμή», εξομολογείται ο τραγουδιστής, ενώ παραδέχεται: «Σίγουρα θα θέλαμε κάποια στιγμή να μεγαλώσει η οικογένεια. Όπως θελήσει ο Θεός».

«Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου και αφορούν απώλειες δύο φίλων μου. Γενικά έχω ονειρευτεί πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Κάποια από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί, κάποια όχι. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν», σημειώνει.